Elezioni Presidenza FSGC: comunicato stampa del candidato Giampaolo Mazza

Con l’incontro con le società e le associazioni di venerdì scorso si chiude il mio programma di avvicinamento alle elezioni che il prossimo 30 gennaio mi vedranno in corsa per la carica di Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Ho presentato alcuni mesi fa, attraverso l’Associazione Allenatori, la mia candidatura. Sono stati mesi molto impegnativi ma mi hanno dato la grandissima opportunità di incontrare decine di dirigenti, tecnici e calciatori con i quali parlare di calcio a tutti i livelli. Persone che mi hanno dimostrato grande stima e che intendo ringraziare di cuore. A quei dirigenti, a quegli allenatori e a quei calciatori mi sono presentato con idee e progetti ed ho ricevuto suggerimenti e consigli che confermano una preparazione ed una passione senza eguali. Ho avuto la conferma che il calcio sammarinese è vivo perché le persone che ne costituiscono una solida base sono preparate e appassionate. E’ stato un percorso lungo che mi ha messo a dura prova, entusiasmante anche se in alcune occasioni trasceso nei toni. Ora, a pochi giorni dalle elezioni, auspico un rasserenarsi del clima che permetta a tutti di arrivare all’assemblea elettiva senza tensioni.

Il prossimo 30 gennaio saremo chiamati a scegliere chi scriverà il futuro della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, saremo chiamati a scegliere chi dovrà dare continuità all’immane lavoro di Giorgio Crescentini sapendo in partenza che eguagliarlo sarà praticamente impossibile.

Ho presentato alle società e alle associazioni un programma preciso, con 20 macro punti, raggruppabili a loro volta in maniera chiara in “organizzazione federale” e “crescita tecnica” o ancora più semplicemente in scrivania e campo. Le società hanno sui loro tavoli le mie linee guida e potranno, nell’arco del quadriennio, valutare autonomamente ciò che è stato fatto e ciò che invece resta da fare. Se sarò io ad occupare l’ufficio destinato al Presidente il sistema calcio avrà la certezza che la porta di quell’ufficio sarà sempre aperta, anzi spalancata. Ho incontrato società e associazioni in più occasioni mettendo il confronto alla base del progetto. Entrando nelle sedi dei clubs ho ricevuto sensazioni uniche e positive. Visiterò le loro sedi molte altre volte se le società me lo consentiranno perché è lì che nasce e cresce il calcio sammarinese ed è da lì che bisogna partire. Contemporaneamente lavoreremo per il miglioramento dell’organizzazione federale, dell’amministrazione e dell’attività internazionale e arriveremo alle Nazionali, la nostra punta di diamante. Tutto ciò garantendo la trasparenza della gestione, la condivisione delle riforme e la solidarietà fra le componenti.

Molti membri dell’Assemblea Federale mi hanno garantito il loro sostegno, hanno collaborato con me dandomi importanti indicazioni. Permettetemi di ringraziare tutti coloro che mi hanno concesso un po’ del loro tempo, coloro che mi hanno sostenuto più o meno apertamente e anche chi ha scelto di percorrere strade diverse dalla mia. Grazie alle società, alle associazioni, al Consiglio Federale uscente. Grazie alla stampa e alla tv, tutti i giornalisti si sono rivelati puntuali e corretti. Grazie a Giorgio Crescentini che dall’alto della sua imparzialità non ha lesinato consigli dei quali farò tesoro. Grazie di cuore alla mia famiglia.



Giampaolo Mazza

Candidato alla Presidenza FSGC 2017/2020