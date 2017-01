Pennarossa Futsal ad Arcevia, un'amichevole che unisce

Lo sport unisce. Nella giornata di ieri una delegazione del Castello di Chiesanuova, capitanata da Marino Rosti, si è recata nel comune anconetano di Arcevia per una partita di futsal, meglio conosciuto come calcio a 5, fra la squadra locale e il Pennarossa Futsal.

Prima dell'amichevole, la squadra di Matteo Selva e i dirigenti, capeggiati dal Presidente Sergio Conti, sono stati accolti dal sindaco Andrea Bomprezzi nella sala comunale. Qui i due amministratori hanno riassunto la storia dei rispettivi paesi e si sono scambiati doni e prodotti tipici: un piatto con lo stemma di Chiesanuova per Rosti e una stampa di un'artista locale per il sindaco di Arcevia.

Dopo una visita alla Cattedrale di San Francesco e al Museo di Arte Contemporanea, la sfida nel Palazzetto dello Sport. Per la cronaca, l'Arcevia C5 ha vinto col risultato di 5-0. Per il Pennarossa il rimpianto per aver colpito due pali.

Al termine, l'immancabile terzo tempo a base di polenta, prodotta con la farina di un mais antico. E qui i ragazzi di Chiesanuova hanno riportato il punteggio in parità mostrando invidiabili doti culinarie.

Non solo una visita estemporanea perché "l'intento - ha dichiarato Marino Rosti a fine giornata - è quello di giungere ad un patto d'amicizia"