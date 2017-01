Festa del Calcio: una serata speciale per Giorgio Crescentini

Al Teatro Titano la festa di chiusura del quadriennio sportivo ha concluso anche la Presidenza Crescentini al vertice della FSGC in una serata ricca di emozioni.

Il calcio sammarinese si è fermato per rivivere un quadriennio di grandi soddisfazioni. Senza dubbio, il quadriennio più importante di sempre, sul piano delle relazioni internazionali e su quello sportivo, con tanti risultati raccolti dalle squadre sammarinesi. Al Teatro Titano si è chiusa un'era, quella di Giorgio Crescentini, presidente della Federcalcio per 32 anni consecutivi. Il numero 1 del calcio sammarinese ha tracciato un bilancio, passando per numeri, che oggi parlano di 1000 gare ufficiali, 40 internazionali, oltre 700 giovani atleti, 2 mila persone coinvolte. Poi un saluto, caldo e affettuoso: “Vorrei stringervi tutti forte in un grandissimo, grandissimo abbraccio”. Parole accompagnate da una vera e propria standing ovation. E' stato solo il primo, di tanti momenti dedicati a Giorgio Crescentini, celebrato anche dal presidente del CONS Gian Primo Giardi e dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi. Una serata per il calcio sammarinese e per il suo presidente, vissuta anche attraverso un video speciale che ha cercato di riassumere, in pochi minuti, i 32 anni di carriera al vertice della Federcalcio, concluso con la consegna della maglia numero 5 della Nazionale Sammarinese da parte dei nipoti Thomas e Nicolò. Un momento emozionante, ancor di più perché inaspettato. La serata è proseguita poi da protocollo con la consegna dei premi solidarietà, contributi economici per sostenere i progetti dell'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria e della Associazione Carità Senza Confini. E' stato inoltre presentato al pubblico il libro “Il Calcio Sammarinese 2012-2016, Trent'anni di Nazionali”, volume che ripercorre tutta l'attività del quadriennio, rivissuto anche attraverso il filmato della San Marino RTV che ha ripercorso questo periodo. Alla Società Sportiva La Fiorita è stato consegnato il Premio Fair Play Sante Marino Bombini, alla squadra femminile della Federazione Sammarinese un riconoscimento speciale per la doppietta campionato e coppa conquistati nella scorsa stagione. Non sono mancati i momenti dedicati alla comicità e naturalmente agli uomini e alle donne che lavorano costantemente per la Federcalcio. Una serata conclusa con le premiazioni delle 16 società affiliate alla FSGC, pronte a proiettarsi con rinnovato entusiasmo nel nuovo quadriennio olimpico, il primo del dopo Giorgio Crescentini, definito durante la serata un fuoriclasse dello sport sammarinese.



Elia Gorini