Michele Uva a San Marino per gli Europei Under21

Questa mattina il Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio Giorgio Crescentini ha accolto al San Marino Stadium assieme al Segretario di Stato allo Sport, On.le Marco Podeschi ed il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Eros Bologna il Direttore Generale della Federcalcio Italiana Michele Uva, il Responsabile dell’Ufficio Competizioni della FIGC Giovanni Spitaleri e il Project Leader dell’evento Andrea Stefani. Il San Marino Stadium sarà una delle sedi di gara del Campionato Europeo. Alla base dell’incontro odierno, c’è stata l’individuazione di un piano di lavoro che consenta l’adeguata predisposizione di tutti gli adempimenti richiesti dalla UEFA, un memorandum di intesa per quanto riguarda il piano di promozione dell’evento e per il reclutamento di volontari in territorio in ottica di questo importante evento che la FSGC, tramite l’ottimo rapporto con la FIGC, ospiterà a San Marino nel 2019.