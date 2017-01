Euro Futsal: oggi il debutto contro la Grecia

A Heerford, in Inghilterra, è il giorno della nazionale di Futsal. Alle 16, ora locale, le 17 a San Marino, la sfida con la Grecia per le qualificazioni ai campionati Europei. Ieri sera allenamento di rifinitura nel palazzetto che ospita il torneo.

Assente Matteo Michelotti, il capitano è rimasto a casa per un infortunio muscolare, il resto del gruppo è tutto a disposizione del commissario tecnico Roberto Osimani.

Poche ore dopo l'arrivo a Heerford, la nazionale di Futsal è scesa in campo per prendere confidenza con la superficie del The Point 4, la struttura dove si giocheranno tutte le partite del girone. Un linoleum di vecchia generazione anche se a preoccupare di più, sono le dimensioni del rettangolo di gioco, almeno un paio di metri più largo del solito.

Un ora di allenamento, provando e riprovando schemi, conclusioni e movimenti.

Meccanismi oramai collaudati, dove tecnica e velocità sono elementi fondamentali, così come l'approccio alla partita che la squadra di Osimani non può assolutamente permettersi di sbagliare.



Nel video l'internvista a Roberto Osimani, C.T. San Marino Futsal