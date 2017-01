Europei Under 21: ecco i gironi di qualificazione

San Marino nel girone con Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Moldavia e Bielorussia.

Sorteggiati a Nyon i gironi di qualificazione agli Europei under 21 del 2019 organizzati congiuntamente da Italia e San Marino. Gli azzurri sono già qualificata di diritto alla fase finale, mentre San Marino passerà per la fase di qualificazione. La nazionale del Titano è stata inserita nel gruppo 1 con Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Moldavia e Bielorussia. 54 le squadre in corsa per la qualificazione, è un record, ci saranno anche Kosovo e Gibilterra entrambe all'esordio. Il cammino verso la fase finale ospitata da Italia e San Marino inizierà mercoledì 7 giugno con Bielorussia - San Marino. Debutto casalingo il 13 giugno contro la Moldavia. Questo il calendario completo:



Mercoledì 7 Giugno 2017 Bielorussia - San Marino

Martedì' 13 Giugno 2017 San Marino - Moldavia

Martedì 10 Ottobre 2017 San Marino - Grecia

Mercoledì 8 Novembre 2017 Croazia - San Marino

Sabato 11 Novembre 2017 Rep. Ceca - San Marino

Giovedì 22 Marzo 2018 Grecia - San Marino

Domenica 25 Marzo 2018 San Marino - Bielorussia

Mercoledì 5 Settembre 2018 San Marino - Rep. Ceca

Martedì' 11 Settembre 2018 Moldavia - San Marino

Martedì 16 Ottobre 2018 San Marino - Croazia



Elia Gorini