Euro Futsal: sconfitta di 3-2 per la nazionale sammarinese di Futsal





Sconfitta di misura per la nazionale sammarinese di Futsal nella prima partita di qualificazione ai campionati europei. La Grecia vince 3 a 2 in un finale pirotecnico. Nell'altra sfida, la Moldavia batte il Galles 6-1.



C'è un pizzico di rammarico per la Nazionale Sammarinese, dopo la sconfitta per 3 a 2 contro la Grecia, nella prima partita del torneo di qualificazione ai Campionati Europei. Osimani sceglie come portiere Mattia Protti e la scelta si rivelerà azzeccata. Grecia a fare la partita, San Marino a difendersi, con ordine e marcatura a uomo. Ellenici che provano ad alzare il ritmo ma faticano ad andare alla conclusione. Nelle sporadiche opportunità, Protti è attento e reattivo. L'episodio che sblocca la partita, arriva al quattordicesimo. Kondylatos prende il tempo a Belloni ed infila la porta sammarinese. Questa volta Protti non può nulla.

La reazione dei bianco azzurri con Pasqualini, conclusione bloccata dal portiere avversario. Secondo tempo e dopo quattro minuti arriva il raddoppio. Htarlas al volo, in diagonale, firma il 2 a 0.

Protti è strepitoso con un doppio intervento ed Ercolani, con carattere e caparbietà, la riapre. Diagonale millimetrico per il 2 a 1. Una manciata di secondi e Moretti, già ammonito, prende il secondo giallo. La Grecia sfrutta al meglio la superiorità numerica ed il solito Kondylatos infila il pallone del 3 a 1. Sembra finita ed invece Mourdoukoutas in ripiegamento difensivo, la mette nella propria porta, per il più classico degli autogol. Osimani si gioca anche la carta del portiere volante ma non c'è più tempo. La Grecia vince 3 a 2 ma San Marino mette paura al quotato avversario e va ad un passo dalla clamorosa rimonta. Nel servizio l'intervista a Andrea Ercolani, Laterale San Marino Futsal.



PF