Futsal: una cartolina da Hereford

Fondata nel Vll secolo, la città di Hereford è situata sulla riva del fiume Wye, nella regione del Midlands occidentale del Regno Unito. Per centinaia di anni, Hereford è stata denominata la città del mercato, autentico punto di riferimento delle comunità agricole.

Simbolo della città, l'imponente cattedrale, ogni anno meta di migliaia di visitatori.

La costruzione ebbe inizio in stile normanno anche se il perdurare dei lavori nei secoli, portarono successivamente ad adottare uno stile gotico, per una struttura dal fascino incantevole.

Non solo la cattedrale ma anche college, musei e gallerie d'arte.

Centro storico medioevale che conserva ancora una parte del suo fascino antico, l'economia della città si basa principalmente sulla produzione di sidro e birra ma ad avere un ruolo primario resta l'agricoltura e soprattutto il commercio di bestiame, con la famosa razza di Hereford.



p.f.