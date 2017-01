Femminile: il Padova passa a San Marino 4-1

Non basta la rete di Yesica Menin, il Padova vince e consolida il terzo posto

Si ferma dopo tre vittorie di fila la striscia di risultati utili consecutivi della Federazione Sammarinese. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, la squadra del tecnico Fabio Baschetti è stata battuta 4-1 dal Padova terza forza del girone. Le venete sono passate in vantaggio nel primo tempo con Marta Michielon dopo 16 minuti. Nella ripresa il Padova raddoppia con Claudia Ferrato al 2'. Yesica Menin riapre la partita al 52' concretizzando in rete l'ottimo cross di Nicole Micciarelli. Il Padova allunga ancora con Claudia Ferrato al 75', poi il 4-1 firmato da Margherita Giubilato all'82'. Prossimo impegno in trasferta sul campo del Vittorio Veneto.



Elia Gorini