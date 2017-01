FSGC: fumata nera la terza votazione TURA (37) MAZZA (37)

Alle 21:40 l'assemblea federale si è riunita. Approvato il bilancio consuntivo e previsionale all'unanimità. Consegnato al presidente Giorgio Crescentini una targa ricordo con tutte le spille ufficiali delle 16 società affiliate alla FSGC.

Alle 22:15 sono iniziate le votazioni del presidente. I componenti dell'Assemblea sono in totale 79, di questi, senza diritto di voto, perché non residenti il presidente del Pennarossa e del San Marino Calcio, assenti due dirigenti.

Da Statuto sono necessari i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, quindi 53 voti, per eleggere il nuovo presidente. Il quorum scende al 50%+1 degli aventi diritto, quindi 40 voti, nella seconda votazione. E' stato proposto, e accettato dall'assemblea di scendere in terza votazione alla maggioranza dei presenti per eleggere il presidente, quindi 39 voti.



PRIMA VOTAZIONE: MARCO TURA (39 VOTI) - GIAMPAOLO MAZZA (36 VOTI). Quorum: 53 voti



SECONDA VOTAZIONE: MARCO TURA (37 VOTI) - GIAMPAOLO MAZZA (37 VOTI), 1 voto nullo. Quorum: 40 voti



TERZA VOTAZIONE: MARCO TURA (37 VOTI) - GIAMPAOLO MAZZA (37 VOTI), 1 voto nullo.