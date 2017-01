FSGC: Tura è Presidente, cambiano 4 consiglieri

E' notte inoltrata quando il Segretario Generale del Cons, Eros Bologna annuncia Marco Tura come presidente della Federcalcio. Ci sono volute quattro votazioni per decidere il successore di Giorgio Crescentini. Marco Tura è in vantaggio al primo scrutinio, quando sono necessari però i 2/3 dei voti. Poi è un testa a testa, con Mazza che recupera. Seconda e terza votazione sono in assoluto equilibrio con 37 preferenze per ogni candidato e un voto nullo. L'elezione del nuovo presidente della Federcalcio arriva dopo mezzanotte. Marco Tura allunga a 40 voti, 35 per Giampaolo Mazza, il calcio ha il suo presidente. La notte del San Marino Stadium prosegue anche con il rinnovo del Consiglio Federale. L'Assemblea manda due segnali chiara: appoggia il recente passato, rompe con gli storici dirigenti. Restano fuori dal Consiglio Federale Luciano Casadei e Joseph Guidi, in carica da 32 e 28 anni. Non rientra nemmeno Cesare Biordi dopo due mandati consecutivi. Le due grandi novità sono Luigi Zafferani e Luca Albani, i due più votati nel nuovo consiglio. Eletti anche Gianluca Angelini e Filippo Bronzetti. Confermati: Simone Grana, Corrado Selva, Stefano Bevitori e Alessandro Giaquinto. Nei prossimi giorni inizieranno le consultazioni per l'assegnazione dei nuovi ruoli.