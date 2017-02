Coppa Titano: Tre Penne ai quarti

Cappotto dei campioni di San Marino alla Virtus: vincono anche Domagnano, Pennarossa e La Fiorita.

Game, set and match: il Tre Penne stacca il biglietto per la fase ad eliminazione diretta di Coppa Titano travolgendo la Virtus con un rotondo 6-0 (Simoncelli, due volte Moretti, Gasperoni, Calzolari e Palazzi).



Ampie pure le vittorie di La Fiorita e Pennarossa, che regolano 4-1 Murata e Cosmos. I bianconeri reggono un tempo, l'autorete di Mattia Casadei al 44' apre l'argine: segnano anche Marco Martini, Rinaldi e Parma. Il momentaneo 1-3 è di Innocenti.

Passa invece in vantaggio - e ci resta per appena quattro minuti - la formazione di Uraldi: Giulianelli, Friguglietti rimonta in due minuti, mentre Lago ed Aissaoui - nella ripresa - completano l'opera.



Ribalta il parziale anche il Domagnano, che rilancia le sue ambizioni nel Gruppo B della Folgore già qualificata, battendo la compagine di Falciano che passa con Hirsch dopo tre giri di lancette soltanto. Il rigore di Chiarabini ed il gol di Luca Ceccaroli - sempre nella prima frazione di gara - regalano speranze ai giallorossi che si giocheranno tutto nello scontro diretto dell'ultima giornata.



LP