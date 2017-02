Under 17: la soddisfazione di Magi e i complimenti di Arrigoni

Vantaggio meritato e partita alla pari finché le gambe hanno retto: l'Italia di Lega Pro passa 2-1 in rimonta a Serravalle.

Si dice piacevolmente sorpreso, il Commissario Tecnico della Nazionale Under 17 di San Marino - Lorenzo Magi. I suoi ragazzi non solo hanno saputo tener testa ad una selezione nazionale che pesca tra i migliori prospetti di proprietà di società di Lega Pro, ma per 60 minuti ha anche giocato meglio, meritandosi il vantaggio repentino a firma di Sartini.



Non se li aspettava così pronti e preparati nemmeno Daniele Arrigoni, che pure ha allenato al vertice in carriera. Alcune individualità - dice - sono estremamente interessanti. Puntualizzando infine che per lui, un ritorno alla guida di una prima squadra, è escluso categoricamente. Nonostante gli apprezzamenti non manchino.



Nel video le interviste a Lorenzi Magi e Daniele Arrigoni, Commissari Tecnici di San Marino e Italia Lega Pro.



LP