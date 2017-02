Femminile: bel pari della Federazione ad Arezzo

Arezzo in vantaggio con Carolina Baracchi, Fulvia Dulbecco trova l'1-1 al 94'.

Dopo due sconfitte consecutive la Federazione Sammarinese torna a fare punti grazie all'1-1 in casa dell'Arezzo. Le padrone di casa passano in vantaggio al 35' del primo tempo con Carolina Baracchi. La squadra del tecnico Fabio Baschetti trova la rete del pari al 94' con Fulvia Dulbecco. Per la Federazione Sammarinese è il terzo pari stagionale che permette alle Titane di salire a quota 18 punti in classifica. Domenica prossima, le biancoazzurre ospiteranno allo stadio Ezio Conti di Dogana il Pescara.



Elia Gorini