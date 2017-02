Bonini con Tura al congresso UEFA

La delegazione sammarinese che volerà ad Helsinki il 4 e 5 aprile, comprende anche il segretario generale Luigi Zafferani.

La presenza dell'ex calciatore della Juventus, conferma la disponibilità ad intraprendere una collaborazione tra la FSGC ed il simbolo del calcio sammarinese. Marco Tura non ha mai nascosto, il desiderio di coinvolgere Massimo Bonini nel nuovo corso della federcalcio, sia come responsabile tecnico ma anche come uomo immagine del calcio bianco-azzurro, in ambito internazionale.