Under 15: i convocati per la sfida contro i pari età dell'Italia di Lega Pro

La Nazionale Under 15 affronterà in amichevole domani alle ore 14.30 a Montecchio la Rappresentativa Italiana Lega Pro Under 15.

CONVOCATI



Portieri



Thomas Paolini, Terenzi Achille, Andrea Vagnini



Difensori



Nicola Carlini, Andrea Contadini, Filippo Fabbri, Nicolas Gasperoni, Giacomo Matterini, Christian Mazza, Matteo Quaranta, Federico Rosa, Francesco Tamagnini, Alberto Tomassini, Nicolas Zanotti



Centrocampisti



Lorenzo Capicchioni, Edoardo Casali, Lorenzo Cecchini, Manuel De Biagi, Andrea Dolcini, Francesco Gessaroli, Daniel Giannini, Thomas Rastelli, Mattia Semproli, Francesco Vagnini,



Attaccanti



Lorenzo Pasquinelli, Paco Piscaglia, Giuliano Sensoli,