Piscaglia illude l'Under 15 poi la Rappresentativa di Lega Pro dilaga nella ripresa. 5 - 1

Conclusa la settimana in Repubblica della Nazionale giovanile sperimentale di Lega Pro di Daniele Arrigoni.

Ci sono ottime indicazioni per entrambi i C.T . La Nazionale di Lorenzo Magi ha retto bene nella prima parte di gara, poi alla distanza è uscita la maggior qualità della rosa di Arrigoni, che ha messo in luce diverse individualità di livello. L'equilibrio si rompe al minuto 25, quando su azione susseguente a calcio d'angolo, Capicchioni scarica in mezzo un traversone forte e teso, stacco prepotente di Piscaglia e gran bel goal del numero 11 di San Marino. Pregevole sia la costruzione che l'impatto con la sfera dell'attaccante del Titano. Un goal che scuote la rappresentativa under 15 italiana che impiega 4 minuti per riportarsi in parità. Goal molto simile a quello di Piscaglia. Il cross è di Spader, esterno molto interessante, e la precisione sempre di testa è di Sattin. Prende quota l'Italia, il raddoppio arriva sull'unico vero errore della retroguardia sammarinese che non pulisce la propria area di rigore. Macarella si gira in area e batte l'incolpevole Terenzi.

I due C.T danno spazio un po' a tutti nella ripresa. La differenza di valori emerge e l'Italia dilaga. Sattin fa doppietta personale, Spader mette a segno il poker e Folino il pokerissimo. Tiepolato (Padova), Wieser ( Sud Tirol), Spader ( Pordenone) Fazio ( Siracusa) le spiccate individualità della squadra di Arrigoni. Fabbri, Capicchioni e Piscaglia su tutti per San Marino. Allo stadio di Montecchio, Rappresentativa Italia Under 15 Lega Pro batte San Marino 5 -1



L.G



