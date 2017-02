Campionato Sammarinese: risultati 15° giornata FINALI

Ultima giornata di intergirone, questi i risultati e marcatori del 15° turno di Campionato Sammarinese:



CLICCA QUI PER VISIONARE LE CLASSIFICHE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA RADIO IN STREAMING







Anticipi:



TRE PENNE - VIRTUS 1-1



29' Aruci (V)

68' Gai (TP)



LIBERTAS - FIORENTINO 2-0



9' Berretti (L)

29' Casadei (L)



JUVENES/DOGANA - PENNAROSSA 3-0



73' Cuttone (J/D)

83' Sorrentino, rig. (J/D)

86' Battistini (J/D)



MURATA - FAETANO 2-1



4' Tomassoni (F)

43' Antognoni (M)

69' Innocenti (M)





Posticipi [domenica, h. 15:00]:



CAILUNGO - DOMAGNANO

LA FIORITA - FOLGORE

SAN GIOVANNI - TRE FIORI



Osserva il turno di riposo il DOMAGNANO.