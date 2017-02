Femminile: la Federazione batte il Pescara 7-0

Apre Sara Franchi, poi Yesica Menin e Laura Albonetti. Nella ripresa poker di gol per Fulvia Dulbecco.

Partita a senso unico allo Stadio "Ezio Conti" di Dogana dove la Federazione Sammarinese supera 7-0 il Pescara. Per la squadra del tecnico Fabio Baschetti è il secondo risultato utile consecutivo e la sesta vittoria in serie B. Apre le marcature Sara Franchi dopo appena 5 minuti. Il raddoppio con Yesica Menin al 23'. Prima della chiusura di tempo il tris della Federazione Sammarinese con Laura Albonetti al 38'.

Nella ripresa le biancoazzurre segnano altre quattro reti. Il 4-0 al 50' con Fulvia Dulbecco che poi diventa l'assoluta protagonista segnando altri tre gol e un bel poker di reti personali. La Federazione Sammarinese sale a quota 21 punti in classifica all'ottavo posto. Prossimo impegno in trasferta il 12 marzo in casa dell'Udinese dopo la sosta per gli impegni della nazionale italiana del ct Antonio Cabrini.



Elia Gorini