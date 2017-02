San Marino-Andorra: esperimenti per Manzaroli

Il Commissario Tecnico annuncia un piano tattico multiforme ed un centrocampo più folto: 3-5-2 o 4-2-3-1 i possibili impianti di gioco.

Si avvicina l'amichevole internazionale tra San Marino e Andorra, che si giocherà domani sera - alle 18:30 - al San Marino Stadium. Occasione per saggiare la condizione della Nazionale sammarinese, in campo l'ultima volta a novembre contro i campioni del mondo della Germania.



Fiducioso da questo di vista il Commissario Tecnico Pierangelo Manzaroli, che ha ufficializzato in mattina i 21 convocati per l'incontro. Non ci sarà Filippo Berardi, che rimane a Torino. Nel lavoro di allargamento della base su cui poter scegliere, il CT ha chiamato più d'un giocatore reduce dall'ottimo biennio con l'Under 21.



Il prossimo incontro ufficiale della Nazionale sarà il 26 marzo contro la Repubblica Ceca, nel mezzo anche un'ulteriore amichevole internazionale con la Moldavia il 20 marzo.



Nel video l'intervista a Pierangelo Manzaroli, Commissario Tecnico San Marino.





SAN MARINO - ANDORRA | Le convocazioni ufficiali



Portieri

Elia Benedettini, Giacomo Muraccini, Aldo Simoncini.



Difensori

Giovanni Bonini, Cristian Brolli, Davide Cesarini, Alessandro D'Addario, Alessandro Della Valle, Mirko Palazzi, Danilo Rinaldi, Davide Simoncini.



Centrocampisti

Michael Battistini, Marco Domeniconi, Alessandro Golinucci, Enrico Golinucci, Lorenzo Lunadei, Fabio Tomassini.



Attaccanti

Adolfo Hirsch, Andy Selva, Mattia Stefanelli, Matteo Vitaioli.





LP