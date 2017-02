Amichevole internazionale, San Marino-Andorra - LIVE SCORE

SAN MARINO: Benedettini (1'st A.Simoncini), D'Addario (27'st Rinaldi), D.Simoncini, M.Vitaioli, Domeniconi, Stefanelli, E.Golinucci (A.Golinucci), Zafferani (17'st Tomassini), Lunadei (1'st Tosi), A.Della Valle, Palazzi. C.T.: Manzaroli.

ANDORRA: Pol, C.Martinez, Vales, Lima, Pujol, Vieira, A.Martinez, Llovera, Garcia, Rodriguez, Rubio. C.T.: Alvarez De Eulate

ARBITRO: Irrati di Mantova



25'st nebbia protagonista, difficile distinguere i giocatori in campo (0-2).

20'st GOL, RADDOPPIO DI ANDORRA: C.Martinez ruba palla alla difesa e si invola verso la porta battendo Simoncini in uscita (0-2).

15'st Sempre più complicata la visibilità (0-1).

11'st Ancora San Marino, contropiede di Stefanelli che serve Zafferani, il tiro è parato da Pol (0-1).

8'st Prima occasione per i padroni di casa, Vitaioli libera Stefanelli che da buona posizione conclude alto (0-1).

6'st San Marino fatica a costruire gioco e la partita è piuttosto spezzettata (0-1).

1'st Manzaroli opera tre cambi, la nebbia impedisce di vedere correttamente tutto il campo (0-1).



Scende la nebbia sul San Marino Stadium mentre le squadre entrano in campo. Sarà un secondo tempo all'insegna della scarsa visibilità.



48' Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo (0-1).

39' Fallo di Vieira su Golinucci , è per Andorra il primo cartellino giallo (0-1).

30' Andorra spinge, Lima di testa sfiora il raddoppio (0-1).

28' GOL ANDORRA, rigore di Lima che Benedettini respinge, ma lo stesso Lima ribadisce in gol (0-1).

26' Calcio di rigore per Andorra assegnato per un fallo di Della Valle su Lima.

19' Bella giocata di Stefanelli per Zafferani, sul cui cross non arriva nessun compagno (0-0).

17' Partita con pochissime emozioni, più possesso di palla per Andorra, mentre San Marino preferisce aspettare e ripartire. (0-0).

7' Gioco fermo da un paio di minuti per un problema alla bandierina del primo assistente. Si riparte (0-0).

3' Fallo di D.Simoncini dal limite dell'area, Pujol tira direttamente in porta e Benedettini respinge di pugno. (0-0)



SERRAVALLE - Tutto è pronto per il calcio d'inizio.



Le squadre sono sul campo per ultimare il riscaldamento in una serata fredda con rischio nebbia. Visibilità al momento buona.