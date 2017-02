Andorra: rifinitura tecnica alla Stadium

La Nazionale di Andorra ha effettuato ieri sera la rifinitura sul terreno dello Stadium. Per il commissario tecnico Koldo, quella con San Marino è una partita da vincere, per sapendo delle difficoltà che la gara di questa sera può riservare. Un test - ha detto il CT Koldo . che servirà sopratutto per preparare al meglio la prossima gara ufficiale di Andorra, in programma il 25 marzo, in casa contro le Isole Faroe.