San Marino - Andorra, Stefanelli ci riprova

Alle 18.30 al San Marino Stadium, l'amichevole le Nazionali Maggiori di San Marino e Andorra. Si tratta della prima di due amichevoli, l'altra è prevista per il 20 marzo contro la Moldavia, che la squadra di Manzaroli disputerà prima della sfida con la Repubblica Ceca, valevole per le qualificazioni mondiali. A guidare l'attacco bianco-azzurro contro Andorra, ci sarà ancora una volta Mattia Stefanelli, autore del gol sammarinese nella trasferta in Norvegia.