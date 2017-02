Under 21: Fabrizio Costantini è il nuovo ct della Nazionale

E' Fabrizio Costantini il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Under 21. Il Consiglio Federale ha deliberato nei giorni scorsi in merito a questa decisione e il neo C.T. ha così potuto lavorare per la composizione del suo staff di collaboratori. La presentazione ufficiale della "nuova" Under 21 avverrà dunque Sabato mattina in una Conferenza Stampa che si terrà alle ore 11.00 nella sala conferenze della Casa del Calcio di Montecchio.