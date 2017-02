Under 21: per Fabrizio Costantini un ritorno

Per la prima volta sarà il ct a scegliere il proprio staff, Nicola Berardi (Folgore) il vice allenatore.

L'under 21 riparte da Fabrizio Costantini. Il tecnico del Murata ha battuto la concorrenza di Mirco Papini e quella di Stefano Ceci. Il nuovo commissario tecnico sarà presentato alla Casa del Calcio. Di fatto è la prima nomina del nuovo Consiglio Federale. Per Costantini è un ritorno in under 21 dopo l'esperienza nel biennio 2009/2010 come vice allenatore di Massimo Agostini, esperienza conclusa in anticipo con le dimissioni dell'ex giocatore di Milan e Cesena. Le strade della nazionale e quella di Fabrizio Costantini tornano a incrociarsi con la Coppa delle Regioni. Con la Nazionale B scrive alcune delle pagine più belle del calcio internazionale sammarinese. Nel 2014 i biancoazzurri sfiorano la qualificazione al turno successivo uscendo imbattuti con tre pareggi in Slovenia. La Federcalcio lo conferma anche per la decima edizione della Coppa delle Regioni. Il turno preliminare si gioca a San Marino, i biancoazzuri vincono due partite e pareggiano l'ultima con la Grecia ottenendo il lasciare passare per la fase intermedia. Il feeling con questa nazionale continua anche in Bulgaria, dove i Titani vincono all'esordio contro la Bosnia. La striscia di risultati utili da ct si allunga a 7 partite. In Bulgaria perde contro i padroni di casa, vincendo l'ultima sfida contro la Spagna. Non bastano due vittorie, delle quali un successo proprio contro gli spagnoli che si qualificano per passare il turno. In campo internazionale ha guidato la Juvenes/Dogana nel preliminare di Europa League contro i danesi del Brøndby. Nell'estate del 2016 è diventato collaboratore tecnico di Pierangelo Manzaroli. Tra le grandi novità del nuovo corso la possibilità per il neo ct Fabrizio Costantini di nominare il proprio staff: Nicola Berardi, attuale tecnico della Folgore, sarà il vice allenatore, Michele Liverani e Pietro Martini rispettivamente preparatore atletico e dei portieri, Luca Nanni l'accompagnatore ufficiale.



Elia Gorini