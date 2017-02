Campionato, variazione campo per maltempo: Juvenes - Cosmos si giocherà a Dogana

Date le avverse condizioni meteorologiche e le previsioni per la giornata di oggi, la gara di Campionato Sammarinese Juvenes - Dogana vs Cosmos in programma oggi alle ore 15.00 a Serravalle B viene spostata allo stesso orario sul Campo di Dogana.