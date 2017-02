Colpo del Fiorentino nel girone A, conferme nel gruppo B

Il colpo di giornata è quello del Fiorentino. La squadra di Massimo Campo supera 2-1 La Fiorita e si porta a due punti dai play off grazie anche al pareggio della Juvenes/Dogana contro il Cosmos. Di fatto la rincorsa alla fase finale è apertissima nel girone A dove la lotta per il terzo posto potrebbe coinvolgere ancora tutte le squadre. Rammarico per il Tre Fiori. La squadra di Fiorentino pareggia contro la capolista Virtus, che allunga di un punto proprio sulla Fiorita. La lotta per il primo posto è una corsa a due tra il club di Acquaviva e quello di Montegiardino.

Nel girone B i risultati confermano il pronostico. Le prime quattro del girone battono le rispettive avversarie. La Libertas supera 3-1 il Pennarossa. Non basta il gol di Friguglietti alla squadra di Chiesanuova. I granata mantengono i sei punti di vantaggio sulla coppia Tre Penne/Folgore. Andrea Moretti firma una tripletta nel 5-0 dei biancoazzurri al San Giovanni. Manita anche per la Folgore contro il Murata con doppietta di Francesco Perrotta. Il Domagnano non ha problemi con il Cailungo: 3-1 con reti di Chiarabini, Narducci e Agostinelli.

Tutti i gol della 16' giornata nel consueto appuntamento settimanale con Tele Stadio questa sera alle 20:45 su RTV Sport canale 93 del digitale terrestre e alle 22 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale.



Elia Gorini