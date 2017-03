“Partita del Cuore” venerdì la presentazione dell'evento di beneficenza

Il mago Gabriel presenterà un numero unico in Europa

Venerdì 3 Marzo alle ore 11.00 presso l’avio superficie di Torraccia l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, il Comitato Paralimpico Sammarinese ed il Mago Gabriel in Rappresentanza del Festival Internazionale della Magia, presenteranno congiuntamente la 1° edizione della “Partita del Cuore” che si terrà presso lo Stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino giovedì 9 marzo alle 21 (tribuna coperta).

L’evento inaugurale della 20ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, dal 10 al 12 marzo (http://www.festivalinternazionaledellamagia.com/aanewsite/),

vedrà sfidarsi la Nazionale Prestigiatori e una selezione di giornalisti locali.

Ingresso gratuito, con la possibilità di effettuare una donazione che sarà devoluta a favore delle attività svolte dal Comitato Paralimpico Sammarinese.

La serata sarà allietata da esperimenti di magia con inizio alle ore 20.30.

A seguire esibizione con il botto per il mago Gabriel: il famoso illusionista, infatti, proporrà l’esperimento che per ora lo vede come unico esecutore in Europa. Ovvero scoprirà quale dei tre candelotti riempiti di polvere pirica dalla Scarpato di Rimini, è in realtà una vera e propria bomba, come verrà dimostrato dall’esplosione prevista a fine esibizione. Gli ordigni saranno tutti innescati con una miccia e la grande difficoltà sta nel fatto che sarà uno dei presenti a indicare su quale candelotti il mago dovrà lavorare.



CONVOCATI GIORNALISTI PER PARTITA DEL CUORE



1. Elia Gorini (Presidente ASSS)

2. Luca Pelliccioni (Segretario Generale ASSS)

3. Filippo Mariotti (Tesoriere ASSS)

4. Enrico Bellofiore (San Marino RTV)

5. Palmiro Faetanini (San Marino RTV)

6. Roberto Chiesa (San Marino RTV)

7. Lorenzo Giardi (San Marino RTV)

8. Riccardo Marchetti (San Marino RTV)

9. Luca Salvatori (San Marino RTV)

10. Gianmarco Morosini (San Marino RTV)

11. Paolo Crescentini (San Marino RTV)

12. Giacomo Scarponi (Lo Sportivo)

13. Davide Giardi (La Tribuna)

14. Elisa Gianessi (Lo Sportivo)

15. Andrea Lattanzi (La Serenissima)

16. Roberto Bonfantini (Icaro TV)

17. Andrea Polazzi (Icaro TV)

18. Tullio Candido (Tele Stadio RTV)

19. Matteo Ciacci (Radio Stadio RTV)

20. Stefano Ciacci (La Serenissima)

21. Alberto Menghi (Radio Stadio RTV)

22. Matteo Rossi (press officer FSGC)

23. Matteo Pascucci (Radio Stadio RTV)

24. Alan Gasperoni (press officer CONS)

25. Francesco Barone (Corriere Romagna e Il Ponte)

26. Federico Stolfi (San Marino RTV)

27. Alessandro Ciacci (Radio Stadio RTV)

28. Francesco Zingrillo (San Marino RTV)



Piero Arcide (allenatore) e Giorgio Betti (allenatore)