Ufficiale: Alberto Pacchioni è il nuovo direttore generale della FSGC

Accordo biennale per l'ex manager della Technogym

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha ufficializzato Alberto Pacchioni come Direttore Generale. L’inserimento di questo nuovo ruolo nell’organigramma federale, era stato preannunciato dal Presidente Marco Tura nella fase pre elettorale come una nuova figura organizzativa, vista la necessità di far fronte alle esigenze sempre più specifiche che il mondo del calcio oggigiorno richiede.



Alberto Pacchioni ha maturato una profonda e significativa esperienza d’impresa lavorando per 25 anni in Technogym, azienda leader mondiale nel wellness, come dirigente nel settore delle pubbliche relazioni, sponsorizzazioni ed eventi sportivi. Tra i tanti appuntamenti internazionali di cui si è occupato a 360 gradi ha organizzato la presenza dell’azienda in sette edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici (da Atlanta 1996 a Rio 2016), passando per la gestione dei rapporti con le società calcistiche in Italia e nel mondo, la partecipazione ai mondiali di calcio partendo da USA ’94 fino a Brasile 2014, Europei di calcio, Formula 1 ed altre discipline sportive ed eventi nazionali ed internazionali.



L’incarico affidatogli, cui saranno attribuite autorità e responsabilità aventi carattere direttivo estese all’intera organizzazione della Federazione Sammarinese, riguarderà la direzione, organizzazione, gestione e coordinamento di tutti i settori della Federazione, in conformità all’indirizzo politico del Consiglio Federale, con poteri esecutivi in ordine alle decisioni del Consiglio stesso.



“Alberto Pacchioni è stato ritenuto il profilo ideale ad assumere l’incarico – dice il Presidente Marco Tura – in virtù della sua vasta esperienza e professionalità, oltre che per il titolo di Direttore Sportivo recentemente conseguito a Coverciano presso la Federazione Italiana Gioco Calcio.”



“Ringrazio il Presidente Tura per la stima e la fiducia e sono certo che, con l’aiuto dei consiglieri e di tutto lo staff, saremo in grado di raggiungere insieme gli obiettivi che la Federazione si è prefissata.”



L’incarico, partito oggi, avrà durata biennale e terminerà il 1 marzo 2019.