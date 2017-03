La Fiorita, vittoria e qualificazione contro il Murata

La squadra di Montegiardino supera 4-1 i bianconeri

Una sola partita in programma per la settima giornata di Coppa Titano, quella del gruppo D, con La Fiorita che ha battuto il Murata per 4 a 1. Un successo che permette alla squadra di Luigi Bizzotto di ottenere la qualificazione ai play-off mentre il Murata si giocherà le ultime residue possibilità di passaggio del turno, nella prossima giornata contro il Tre Fiori.