FSGC 2.0 trasformazione totale

30 gennaio – 2 marzo, in 34 giorni la Federazione Gioco Calcio è completamente ribaltata, nei ruoli, e nelle persone. Il Presidente della Federcalcio Marco Tura, eletto il 30 gennaio lo aveva ampiamente dichiarato nella campagna pre-elettorale e sta mantenendo fede ai suoi intenti. Massimo Bonini nuovo Direttore Tecnico, Alberto Pacchioni Direttore Generale ai quali vanno aggiunte le new entry in Consiglio Federale: Luigi Zafferani Segretario Generale, Filippo Bronzetti Tesoriere, Luca Albani e Gian Luca Angelini consiglieri. Grana, Selva, Bevitori e Giacquinto i 4 volti noti, le figure già presenti anche nel precedente mandato. Ruoli e persone nuove gioco-forza garantiranno un cambiamento di mentalità, e qualcosa si è già visto in maniera tangibile con la presentazione del nuovo C.T dell'Under 21, Fabrizio Costantini che ha scelto lo staff tecnico con il quale lavorare. Ieri il via all'organizzazione della Fase Finale Uefa Under 21 2019, evento che sarà senza dubbio il termometro per misurare la linea professionale tracciata dal Presidente Marco Tura. La nota stonata di questo periodo è stata la pesante sconfitta della Nazionale contro Andorra. Pesante, a causa di una prestazione che non è piaciuta al Consiglio Federale, che all'indomani ha convocato in sede il C.T Pier Angelo Manzaroli. Il confronto ha portato una serie di riflessioni. Il Consiglio Federale non entrerà mai nelle scelte del C.T ma gli ha chiesto espressamente di rompere il cordone ombelicale con il passato. Questioni annose da risolvere. Non è passata inosservata l'assenza del Coordinatore delle Nazionali Giorgio Leoni alla presentazione dello Staff Under 21. Leoni, ha ruolo fino alla fine del 2017, con l'arrivo di Bonini è uno nodo da sciogliere quanto prima.



L.G