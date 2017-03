Super Armando Aruci trascina la Virtus

L'attaccante neroverde segna quattro reti nell'anticipo di Campionato Sammarinese.

Nell'anticipo della 17' giornata di Campionato Sammarinese la Virtus batte 5-1 la Juvenes/Dogana. Grande protagonista è stato Armando Aruci, l'attaccante neroverde ha segnato quattro delle cinque reti che hanno permesso alla squadra di Floriano Sperindio di conquistare tre punti fondamentali nella difesa del primo posto. A completare il tabellino la rete di Montebelli per la squadra di Acquaviva e il gol di Mariotti che aveva siglato il momentaneo pareggio. Espulsi: Merlini al 29' per doppia ammonizione e Alessandro Della Valle in chiusura di tempo per fallo da ultimo uomo.



Elia Gorini



VIRTUS - JUVENES/DOGANA (2-1) 5-1

6' Aruci

22' Mariotti (J/D)

45' Aruci

57' Montebelli

85' Aruci

90' Aruci