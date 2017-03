Campionato: risultati 17' giornata | LIVE

Tabellino

VIRTUS (4-1-3-2):

Valentini 6; Dominici s.v (16’pt Righi 6), Brici 6, Lusini 6, Cesari 6; Zannoni 6,5; Semprini 6 (28’st Tosi s.v), Bonifazi 6, Luca Nanni 6,5; Montebelli 6,5 (18’st Matteo Nanni 5,5), Aruci 7.

A disp.: La Monaca, Moroni, Stefanelli, Bonfé.

All.: Floriano Sperindio.



TABELLINO SAN MARINO RTV



JUVENES/DOGANA (4-4-2):

Manzaroli 5; Merlini 4,5, Della Valle 5, Villa 5,5, Thomas Cavalli 5,5; Mantovani 5,5, Battistini 5,5, Gasperoni 5,5, Zafferani 5,5 (18’st Colombini 5); Mariotti 6 (30’st Nicolas Cavalli s.v), Santini 5,5 (25’st Jacopo Raschi s.v).

A disp.: Meroi, Maccagno, Thomas Raschi, Gobbi.

All.: Giampaolo Ceramicola.



Arbitro: Guidi 5,5

Ammoniti: Merlini, Mariotti, Gasperoni, Cesari.

Espulsioni: Merlini per doppia ammonizione, Alessandro Della Valle per fallo da ultimo uomo.



Marcatori: 6’, 45’, 85’ e 90’ Aruci, 22’ Mariotti, 57’ Montebelli.



STADIO ‘F. CRESCENTINI’ (Fiorentino)- L’anticipo del venerdì sera sorride alla Virtus di Aruci e compagni che asfalta la Juvenes/Dogana con un netto 5-1. 4 le reti messe a segno dallo stesso Armando Aruci, 11 reti stagionali per lui, in gol anche Montebelli mentre per i biancoazzurri di Ceramicola segna Mariotti. Virtus sempre più prima nel girone A con 34 punti.