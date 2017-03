Femminile: amichevole di lusso per la Federazione Sammarinese

Con la sosta dei campionati di serie A e serie B femminile per gli impegni dell'Italia di Cabrini alla Cyprus Cup, la Federazione Sammarinese ha affrontato in amichevole la Jesina. La squadra del tecnico Giovanni Trillini, che milita in serie A, si è imposta per 6-0 con tripletta di Valeria Monterubbiano e le reti di Erika Campesi, Deborah Zambonelli e Maddalena Porcarelli. Buon test per entrambe le formazioni in vista dei prossimi impegni in campionato. Alla ripresa del campionato la Federazione Sammarinese affronterà ll'Udinese in trasferta, mentre la Jesina sarà impegnata in casa del Brescia.



Elia Gorini