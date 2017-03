Campionato: vola la Virtus, pari nel big match Tre Penne - Libertas

Cosmos e Domagnano agganciano il terzo posto play off

Trenta gol segnati nella 17' giornata di Campionato Sammarinese. La Virtus, trascinata da Armando Aruci, batte la Juvenes/Dogana nell'anticipo e mantiene la testa del girone A davanti alla Fiorita. La squadra di Montegiardino s'impone 6-1 contro il Tre Fiori e tiene il passo di quella di Acquaviva. Il vantaggio dei battistrada sul terzo posto arriva a +10 per la Virtus e +8 per La Fiorita. Si lotta proprio per la terza posizione. Il ko della Juvenes/Dogana ha permesso al Cosmos di agganciare il terzo posto grazie al successo di misura contro il Faetano firmato da Matteo Giardi. Nel girone B il match clou di giornata metteva di fronte Libertas e Tre Penne. La sfida termina a reti bianche. Un pari utile alla squadra di Borgo Maggiore per mettere un altro mattoncino verso i play off. Della supersfida del turno approfitta la Folgore. La squadra di Nicola Berardi travolge 7-0 il Cailungo e stacca Domagnano e Tre Penne. I giallorossi vincono 3-0 con il San Giovanni con doppietta di Carlo Chiarabini e agganciano proprio il terzo posto. Nel prossimo fine settimana, 19' giornata, poi la sosta per gli impegni della Nazionale Sammarinese. Questa sera tutti i gol del turno alle 20 su RTVSport canale 93 digitale terrestre e alle 22 su San Marino RTV, canali 520 sky e 73 digitale.



Elia Gorini