A San Marino il raduno under 15 femminile

Convocate 21 giovani calciatrici tra le quali anche le sammarinesi Chiara Beccari, Eleonora Cecchini e Rebecca Pizzi

La cornice lo stadio Guido Della Valle di Faetano. In campo 21 giovani calciatrici. L'appuntamento il raduno organizzato dalla FIGC per selezionare una rosa di ragazze in prospettiva della nazionale italiana under 15. Il progetto rientra nell'attività di sviluppo del settore femminile. A guidare lo staff che ha curato il raduno il tecnico Paolo Mandolini, allenatore esperto con oltre 15 anni di attività nel mondo del calcio femminile.

Tra le 21 convocate nella rappresentativa anche tre ragazze della Federazione Sammarinese. A rappresentare il calcio del Titano: Chiara Beccari, Eleonora Cecchini e Rebecca Pizzi. Il raduno ha coinvolto le squadre romagnole e marchigiane. Le formazione più rappresentate sono state il Castelvecchio e il Riccione con sei ragazze a testa. Convocate anche calciatrici del Cesena, Forlimpopoli, Vis Misano, Alta Valconca e Olimpia Forlì. In occasione del raduno, il responsabile del calcio femminile sammarinese, Corrado Selva, ha omaggiato il tecnico Mandolini e la team manager Emily Mosca con i libri della FSGC dedicati al calcio in rosa del Titano. Le 21 convocate per il raduno hanno poi disputato quattro tempi da 20 minuti contro la Primavera.



(Nel video le interviste con Paolo Mandolini e Emily Mosca)



Elia Gorini