Campionato Primavera: altro goal di Berardi con il Torino

Campionato Italiano Primavera 21esima giornata, il Torino batte il Carpi con un rotondo 3 a 0. Il goal del tris porta la firma del sammarinese Filippo Berardi che realizza la terza rete al decimo del secondo tempo. Il giocatore della Nazionale di San Marino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha ricevuto palla e con un sinistro potente e preciso ha indirizzato sotto l'incrocio dei pali. Berardi affronterà con la sua squadra il Torneo di Viareggio 69esima edizione in programma dal 13 al 29 marzo.