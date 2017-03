Femminile: colpo esterno della Federazione Sammarinese

La squadra di Fabio Baschetti vince contro l'Udinese 3-1 con i gol di Montalti, Costantini e Dulbecco.

La Federazione Sammarinese vince in casa dell'Udinese per 3-1. La sfida tra neo promosse va alla squadra del tecnico Fabio Baschetti. Le biancoazzurre passano in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco con la rete di Giulia Montalti. L'Udinese trova il pari un minuto più tardi con Silvia Blarzino. Nella ripresa arriva il nuovo vantaggio della Federazione Sammarinese firmato da Nausica Costantini. Prima del fischio finale c'è anche la firma di Fulvia Dulbecco che al 83' firma 15' rete stagionale.

In classifica le biancoazzurre salgono a quota 24 punti. Prossimo impegno in casa allo stadio "Ezio Conti" di Dogana contro il Sassuolo. Un ottimo banco di prova per testare la crescita delle sammarinesi, che nella gara di andata erano state battute 8-0.



Elia Gorini