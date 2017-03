Una delegazione del San Marino Calcio ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti

Presente in Udienza il Presidente Luca Mancini, il Direttore Generale Marusia Giannini, il capitano della squadra Pier Luigi Baldazzi e altri componenti di dirigenza e staff tecnico

Accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e dal Presidente della Federazione Gioco Calcio sammarinese Marco Tura, una delegazione del San Marino Calcio guidata dal Presidente Luca Mancini è stata ricevuta in Udienza dai Capi di Stato della Repubblica di San Marino. Sua Eccellenza Marino Riccardi e sua Eccellenza Fabio Berardi nel loro discorso hanno rimarcato i buoni risultati del club, in passato salito fino alla ex C1, soffermandosi sui valori che la società biancoazzurra può mettere in campo con l'affermazione dei principi fondamentali dello sport come lealtà, disciplina e rispetto delle regole. Il Presidente del club biancoazzurro Luca Mancini non ha nascosto l'emozione che accompagna sempre l'incontro con i Capi di Stato di San Marino e ha ribadito l'impegno di diventare velocemente la squadra di riferimento principale per i giovani giocatori della Nazionale sammarinese. San Marino Calcio e Federcalcio devono completarsi a vicenda, questo lo scopo del prossimo quadriennio.