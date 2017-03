Under 21: primo raduno della nuova nazionale del C.T Fabrizio Costantini

E' lo stesso Fabrizio Costantini a denunciare il ritardo con il quale comincia l'avvicinamento alle qualificazioni al campionato Europeo di categoria 2019 le cui fasi finali si terranno in Italia e San Marino. Ritardo, comprensibile, dovuto a diversi fattori: le elezioni federali e la stessa nomina del C.T avvenuta solo lo scorso 25 febbraio. Doppia sfida prevista per il 7 e il 13 giugno, in Bielorussia la prima al San Marino Stadium la seconda contro la Moldavia. Ieri sera primo raduno con le prime convocazioni di Costantini che eredita l'ottimo lavoro svolto da Mirko Papini, con pochissimi reduci di quella Nazionale e tante novità.