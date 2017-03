La Virtus centra i play off, la Libertas a un passo

Primo verdetto nel Campionato Sammarinese, la squadra di Floriano Sperindio è la prima qualificata alla fase finale.

E' la Virtus la prima squadra a centrare i play off di Campionato Sammarinese. I neroverdi battono 2-1 il Faetano e con 4 turni di anticipo festeggiano il primo traguardo stagionale. Da qui alla fine della stagione regolare il club di Acquaviva deve difendere la prima posizione che vale l'accesso al turno successivo. La Fiorita, ferma per il riposo, è l'unica che di fatto può insidiare la squadra di Floriano Sperindio. Per il terzo postosi mischiano le carte, ma le squadre coinvolte sono sempre tre. La Juvenes/Dogana torna terza grazie al successo sul Tre Fiori, davanti al Fiorentino, che batte il Cosmos 2-1 vincendo un fondamentale scontro diretto. Delle tre squadre, quella di Massimo Campo, è l'unica ad aver già osservato il riposo. Nel girone B, la Libertas è a un passo dalla qualificazione ai play off. Nel derby del Castello di Borgo Maggiore, i granata faticano, ma s'impongono 3-2 sul Cailungo. Alle spalle dei granata c'è la Folgore. La squadra di Nicola Berardi vince lo scontro diretto contro il Domagnano e porta a 5 i punti di vantaggio sui giallorossi. Della sconfitta del Domagnano approfitta anche il Tre Penne. I campioni in carica travolgono il Pennarossa 7-1. Squadra di Chiesanuova in partita 20 minuti poi il Tre Penne prende il largo anche grazie alla tripletta di Andrea Moretti. Il Murata vince in rimonta contro il San Giovanni. La squadra di Ivo Crescentini, decimata da infortuni e squalifiche perde Cecchetti prima del fischio d'inizio per una risentimento muscolare ed e' costretta a giocare in dieci. Tutti i gol della giornata questa sera, appuntamento alle 20 su RTVSport canale 93 digitale terrestre e alle 22 su San Marino RTV, canali 520 sky e 73 digitale.



Elia Gorini