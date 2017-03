Coppa Titano: Fiorentino ai play off

Grazie al pareggio per 1-1 contro il Domagnano il Fiorentino centra la qualificazione ai play off di Coppa Titano. Per la squadra di Massimo Campo va in rete Vicini, mentre per i giallorossi il pareggio è di Agostinelli. Fiorentino che accede ai quarti da secondo classificato, al primo posto la Folgore che batte anche la Juvenes/Dogana 2-1. Successo in rimonta per la squadra di Falciano con le reti di Pacini e Ballarini. Il vantaggio della Juvenes/Dogana portava la firma di Mariotti. Questa sera si completa l'ultima giornata della fase a gironi.



Elia Gorini