Coppa Titano: ecco le 8 qualificate ai quarti

Pennarossa – Cailungo era la partita di cartello dell'ultima giornata. La squadra di Matteo Selva batte quella di Lasagni e centra la qualificazione ai quarti di finale. Beffa incredibile per il Cailungo che aveva dalla sua tre risultati su due per raggiungere la fase finale. L'ultima giornata ha definito anche le posizioni finali del girone. I risultati del nono turno: Folgore – Juvenes/Dogana 2-1, Fiorentino – Domagnano 1-1, Pennarossa – Cailungo 3-1, Faetano - Tre Penne 1-5, San Giovanni – Virtus 1-0, Cosmos - Libertas 0-1 e Tre Fiori-La Fiorita 3-2.

In virtù di questi risultati le 8 squadre qualificate ai quarti di finale sono: Libertas, Pennarossa, Folgore, Fiorentino, Tre Penne, Faetano, Tre Fiori e La Fiorita. Il ko della squadra di Montegiardino fa scivolare la squadra di Bizzotto al secondo posto nel girone D. Nei quarti, dunque, i campioni in carica se la vedranno subito contro una big del campionato sammarinese tra Libertas, Folgore e Tre Penne. Ai quarti di finale, parteciperanno quindi entrambe le finaliste della scorsa edizione. Il Pennarossa, come seconda classifica del girone A potrebbe incontrare una tra Folgore, Tre Penne e Tre Fiori. La prossima settimana sono previsti i sorteggi dei quarti di finale, che si giocheranno come di consueto a scontro diretto con eventuali supplementari e calci di rigore. Il via del fase finale della Coppa Titano, che assegnerà un posto nel preliminare di Europa League, nella settimana successiva alla Pasqua, in pratica dopo il 16 aprile, appena concluso la stagione regolare del Campionato Sammarinese.



Elia Gorini