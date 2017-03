Nazionale, domani test con la Moldavia

In campo per quella che si chiama rifinitura e che Manzaroli trasforma in un allenamento a tutto tondo, con attenzione particolare alle situazioni da palla inattiva. Domani allo Stadium la Moldavia per un'amichevole che è al contempo occasione per un riscatto post Andorra e la prova generale in vista della Repubblica Ceca, impegno ufficiale che dista appena una settimana. Le prime parole del C.T. sono di doverosa difesa del gruppo. Si riparte dunque con il lavoro sul campo e sull'autostima di giocatori che conoscono perfettamente le parola sacrificio e spirito di appartenza. Per questo la vigilia di Manzaroli è piuttosto serena e specie la partita di domani si presenta un po' all'insegna di vecchie certezze e un po' laboratorio.