Coppa Titano: ecco gli abbinamenti per i quarti

In apertura il calcio, con i sorteggi dei play off della Coppa Titano 2017. Il Segretario Generale della Federcalcio Sammarinese, Luigi Zafferani ha convocato i dirigenti delle otto società qualificate per il sorteggio dei quarti di finale, che da quest'anno si giocheranno in due serate. Questi gli abbinamenti: Tre Fiori - Pennarossa e La Fiorita - Libertas il 19 aprile. Tre Penne - Fiorentino e Faetano - Folgore il 20 aprile.



Definite anche le date delle semifinali, in programma sabato 22 e domenica 23 mentre la finalissima che assegnerà la Coppa Titano, si disputerà mercoledì 26 aprile al San Marino Stadium.