Il Sassuolo va sotto poi dilaga contro la Federazione Sammarinese

Calcio femminile serie B

Con un tennistico 6-1 il Sassuolo batte la Federazione Sammarinese e resta a meno due dalla capolista Vittorio Veneto. La squadra di Federica D'Astolfo si impone al termine di una bella partita che inizia bene per le padrone di casa. Al 2' infatti, Albonetti crossa per Dulbecco che anticipa la diretta marcatrice e batte Tasselli. L'11 di Fabio Baschetti sogna il colpaccio ma torna ben presto alla realtà. Al 13' infatti le ospiti pervengono al pareggio con Faragò che di testa insacca l'assist di Mastrovincenzo. Avvio di gara spumeggiante tra due belle squadre. Al 20' il Sassuolo ribalta il risultato con un eurogol di Tardini che piazza di precisione il pallone all'incrocio dei pali. Nella ripresa le altre marcature. Al 51' Fabiana Costi riceve palla e batte Giorgi portando il Sassuolo sul 3-1. La Federazione Sammarinese accusa il colpo e non riesce a rientrare in partita. Sono le ospiti a tenere in mano le redini del gioco, andando vicinissime al quarto gol al 75' con Orsi che centra il palo. Passano appena due minuti ed il Sassuolo cala il poker. Questa volta Benedetta Orsi non perdona e da distanza ravvicinata batte Giorgi. La partita non ha più storia. Il Sassuolo continua ad attaccare ed all'84' va ancora a segno con Imprezzabile che entra in area di rigore e realizza la quinta rete. In pieno recuperò arriva la doppietta personale di Giusy Faragò che appoggia comodamente in fondo al sacco il pallone del definitivo 6-1. Il Sassuolo vince agevolmente contro la Federazione Sammarinese che tiene testa per un tempo alle più quotate avversarie per poi cedere alla distanza.



Paolo Crescentini