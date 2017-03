Domagnano: rinnovato il direttivo

Nella serata di ieri l'assemblea dei soci del F.C. Domagnano ha nominato il nuovo consiglio direttivo. Questo l'organigramma societario stabilito:

- Presidente: Fabiano Piscaglia

- Vice Presidente: Federico Donati

- Segretario Generale: Paola Righi

- Tesoriere: Federica Zucchi

- Consiglieri: Lorenzo Moretti, Mirko Zanotti, Luca Ghinelli, Loredana Vagnini e Massimiliano Ricchi

Due i consiglieri uscenti: si tratta di Simone Celli e di Filippo Bronzetti. Al primo desideriamo rivolgere un grandissimo grazie per tutto il contributo fornito, nel corso di questi anni, alla causa della nostra società. Al secondo, divenuto nel frattempo tesoriere della Fsgc, il F.C. Domagnano desidera esprimere, oltre ai dovuti ringraziamenti, anche tutta la propria soddisfazione per aver visto eleggere uno dei suoi dirigenti al ruolo di consigliere federale. Certi che saprà farsi onore anche nella nuova veste, così come ha sempre fatto negli anni in cui ha fatto parte del nostro consiglio direttivo, auguriamo a Filippo i migliori risultati possibili, nell'interesse suo e soprattutto dell'intero movimento calcistico sammarinese.



Comunicato FC Domagnano