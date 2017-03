Manzaroli fa le carte ai cechi: "Pericolosi in transizione"

Rispedite al mittente i dubbi legati ai due gol subiti su corner contro la Moldova: "In cinque partite, 95 corner contro e nessuna rete subita dalla bandierina".

Spegne 48 candeline - Pierangelo Manzaroli - e dai suoi si attende la solita grande prestazione, che possa permettere a San Marino di tenere in equilibrio una partita che equilibrata non è: quella di domani contro la Repubblica Ceca.



Due reti subite da calcio d'angolo nell'ultimissima amichevole con la Moldova: "Non diamoci degli alibi, ma in 5 partite abbiamo subito 95 corner senza concedere reti dalla bandierina; in campo avevamo poi una squadra dalla statura media più bassa del solito".



Segna poco la Repubblica Ceca, una volta sola a dire il vero in quattro partite sinora giocate nelle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: "Loro sono molto forti fisicamente ed estremamente temibili in fase di transizione; danno l'impressione di non essere predominanti e forse in questo si sostanzia il dato relativo alle reti segnate".



Nel video le parole di Pierangelo Manzaroli, Commissario Tecnico San Marino.



LP