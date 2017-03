Calcioscommesse: La FSGC non rilascia dichiarazioni, a breve la conferenza stampa

Giro di scommesse di circa 300 mila euro sulla nona giornata di Coppa Titano; possibile vincita sulla singola partita intorno ai 20 mila euro

La “ Casa del Calcio” resta abbottonata e non rilascia dichiarazioni. Il Presidente della FSGC Marco Tura, non conferma e non smentisce quanto emerso in questi giorni sul caso San Giovanni – Virtus, ma è probabile che la Federcalcio convochi a breve una conferenza stampa e renda noti gli sviluppi delle indagini, condotte dalla l'Integrity, che non sono solo priorità della Giustizia Sportiva, ma se non è già stata avviata è molto probabile che della vicenda si occupi anche la Giustizia Penale. Su San Giovanni – Virtus, emergono altri particolari come una possibile vincita, sulla singola partita, di circa 20 mila euro. Non è l'unico match sotto la lente degli inquirenti che stanno verificando i flussi di giocate anche sulle altre partite della nona giornata di Coppa Titano. Ricordiamo che dal primo luglio 2013 è in vigore il “regolamento disciplinare”. In totale 37 articoli, ma nello specifico sono il 5 e il 6 quelli di più attuale interesse. L'articolo 5 sancisce il “divieto di scommesse ed obbligo di denuncia”. In sostanza a tutti i tesserati della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, quindi dirigenti, arbitri e calciatori, è “vietato effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona” con riguardo a incontri ufficiali nell'ambito di FSGC, UEFA e FIFA. Sul piano sanzioni: squalifiche di almeno due anni e multa di almeno 1000 euro per chi scommette. La mancata denuncia porta a sei mesi di squalifica e ammenda non inferiore a 500 euro.



L.G