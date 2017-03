Calcioscommesse: La Procura di Forlì ha ricevuto la comunicazione dalla Procura Calabrese

La FSGC non conferma e non smentisce a breve convocherà una conferenza stampa

La “ Casa del Calcio” resta abbottonata e non rilascia dichiarazioni. Il Presidente della FSGC Marco Tura, non conferma e non smentisce quanto emerso in questi giorni sul caso San Giovanni – Virtus, ma è probabile che la Federcalcio convochi a breve una conferenza stampa e renda noti gli sviluppi delle indagini, condotte dalla l'Integrity , che non sono solo priorità della Giustizia Sportiva, ma della vicenda si occupa anche la Procura di Forlì, la quale ha ricevuto comunicazione dalla Procura Calabrese. Le indagini sono nella fase preliminare. Su San Giovanni – Virtus, emergono altri particolari come una possibile vincita, sulla singola partita, di circa 20 mila euro. Non è l'unico match sotto la lente degli inquirenti che stanno verificando i flussi di giocate anche sulle altre partite della nona giornata di Coppa Titano



Nel servizio l'intervista telefonica a Macello Presilla Avvocato e Responsabile Italia Sportradar